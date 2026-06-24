Detenida en una localidad de Alicante una fugitiva sobre la que pesaba una orden de detención peruana por estafa

Archivo - Detenido en Dénia un fugitivo reclamado por Austria acusado de explotar sexualmente a mujeres - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Alicante a una mujer de 46 años de edad sobre la que figuraba vigente una orden internacional de detención (OID) peruana por un delito de estafa por el que se enfrenta a una pena en el país reclamante de ocho años de prisión.

Los hechos se remontan a 2019, cuando una mujer contactó con una empresa de ingeniería de la construcción en Perú, en la que le indicaron que se estaba vendiendo una flota de vehículos. La víctima mostró interés en un vehículo industrial, por el que pagó un depósito de 55.000 dólares americanos, formalizándose un contrato de compra a nombre de la representante de la empresa, la detenida en cuestión, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Al día siguiente, se personó en el domicilio fiscal de la empresa y allí le dijeron que el vehículo tenía que venir de otra ciudad, entrevistándose en ese momento con la representante de la empresa, que le dijo que volviese otro día.

Sin embargo, antes de marcharse, la perjudicada vio llegar a otra persona que también reclamaba la entrega de otro vehículo que había comprado, momento en que se dio cuenta de que todo era fruto de una estafa.

Posteriormente, acudió a la entidad bancaria, donde le informaron de que en la cuenta donde había depositado el dinero en calidad de fianza se habían realizado cuatro reintegros de dinero y de que la persona con la que se entrevistó en la empresa era quien había realizado el último movimiento de reintegro, por un valor de 14.900 dólares.

Así pues, tras la huída del país de la investigada, las autoridades peruanas emitieron una orden internacional de detención, fruto de la cual agentes de policía judicial de la Comisaría Provincial de Alicante tuvieron conocimiento de que la fugitiva se encontraba en una localidad de Alicante.

Por ello, la han localizado y detenido y ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante. También se han notificado las actuaciones al Tribunal Central de Instancia que entiende de la causa.