Detenidas 12 personas por la venta de prendas falsificadas en un mercadillo de Dénia y 2.277 artículos intervenidos

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con agentes del Cuerpo de Policía Local, han detenido a un total de 12 personas

como presuntas responsables de un delito contra la propiedad industrial, como regentes de los puestos en venta ambulante de un conocido mercadillo de la ciudad, donde gracias a la colaboración policial entre ambos cuerpos se consiguieron intervenir 2.277 artículos falsificados.

La operación se inició a raíz de una información recibida en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia, en relación a la posible comercialización de prendas de marca presuntamente falsificadas de firmas de prestigioso nombre y con gran demanda entre la población, según ha informado la Jefatura.

Parte de la atención policial en relación a estas prendas falsificadas, se focalizaba en las camisetas de equipaciones deportivas de selecciones de fútbol y de los clubes en los que los jugadores participantes juegan habitualmente.

Los agentes iniciaron un dispositivo discreto en torno a un mercado ambulante que, con asiduidad, se viene instalando semanalmente todos los lunes en la zona del Parque de Torrecremada de la localidad de Dénia.

El resultado reveló que, efectivamente, en varios puestos de este mercadillo, se estaba vendiendo prendas textiles y bolsos de diferentes marcas reconocidas, con un precio de venta al público de una cuantía mucho menor a su venta como producto original como sucede en los delitos contra la propiedad industrial.

Por ello, tras otras gestiones de investigación, se llevó a cabo un operativo en el que se contó con el apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaría de Dénia, y con la colaboración de los agentes de la Unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana del cuerpo de la Policía Local, además de un perito judicial que actuó en calidad de experto y representante de las firmas o marcas afectadas.

Finalmente, fruto del despliegue policial llevado a cabo por ambos cuerpos policiales, se realizaron 12 inspecciones en diferentes puestos de este mercadillo, en los que se hallaron ropa y accesorios falsificados, llegándose a intervenir un total de 2.277 artículos entre los que se contaron, camisetas de equipaciones deportivas, gorras, pañuelos y otros artículos.

Por ello, se detuvo a los 12 responsables de los puestos ambulantes, como presuntos responsables del delito investigado, siendo puesto todo lo actuado en conocimiento de los juzgados de la localidad tras la práctica de las diligencias policiales.