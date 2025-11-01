Detenidas 19 personas por robos, violencia de género o quebrantamiento en el operativo de Halloween en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 19 personas en el dispositivo especial de seguridad en Halloween en la ciudad de Alicante, por motivos como robos, violencia de género, tráfico de drogas o quebrantamiento, entre otras.

Con motivo de las fiestas de Halloween, la Comisaría Provincial de Policía Nacional ha desempeñado un dispositivo de seguridad en las zonas de mayor afluencia de personas, como el Postiguet, El Barrio, la Explanada de España, la Rambla Méndez Núñez y zona centro de Alicante, ha detallado Jefatura en un comunicado.

El resultado del operativo han sido 19 detenciones por motivos como robo con fuerza en establecimiento, violencia de género, tráfico de drogas, infracción a la Ley de Extranjería, reclamación judicial, falsedad documental, quebrantamiento, apropiación indebida y robo con fuerza en interior de vehículo.

Entre ellos, destacan dos detenidos de 21 y 31 años de edad por el robo con fuerza en dos lavanderías exprés de Alicante. Tras acceder a las lavanderías, presuntamente forzaron con un destornillador de grandes dimensiones las cajas de recaudación de las mismas, haciéndose con 700 euros.

Tras el aviso a la Sala 091 y gracias a la rápida actuación de los indicativos de Policía Nacional, ambos pudieron ser detenidos en las inmediaciones, cuando todavía llevaban consigo el dinero y los útiles para forzar las cajas de caudales.

Los agentes también han controlado a más de 256 personas y 71 vehículos. Se han levantado 67 actas por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente y dos por el porte de armas blancas peligrosas.

Igualmente, se llevó a cabo la inspección de siete locales en colaboración conjunta de la Policía Nacional, la Policía Local y la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de la Policía Nacional.

El dispositivo especial ha contemplado fundamentalmente la actuación de las Unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las restantes Brigadas Operativas y las Comisarías de Distrito Norte y Centro.

También participaron en el dispositivo la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de la Policía Nacional y el Cuerpo de Policía Local. La coordinación se ha centralizado a través de la Sala de Operaciones CIMACC-091.

En cuanto a las unidades de Policía Nacional intervinientes en el dispositivo, que reforzaron los servicios de tarde y noche, se desplegaron unidades de los radiopatrullas de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) permanentemente en diferentes sectores de la ciudad; los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), dando respuesta específica en zonas concretas de especial atención policial y franjas horarias que puedan ser de mayor conflictividad; y Unidades de Prevención y Reacción (UPR), con la misión de restablecer el orden público.

Por otro lado, se contó también con el refuerzo en la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, para prestar servicio en las estaciones de medios de transporte terrestres, con objetivos principales centrados en la prevención de los delitos cometidos tanto por la delincuencia común como especializada, tanto a la llegada a la ciudad, como al abandonarla.