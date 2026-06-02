Detenidas 20 personas de un clan familiar por presunto tráfico de drogas en Carlet

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 20 personas, miembros de un mismo clan familiar, por presunto tráfico de drogas, entre otros delitos. Con esta investigación se ha logrado desarticular un grupo criminal asentado en la localidad valenciana de Carlet, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La patrulla que prestaba servicio el día 31 de julio de 2025 en Carlet observó cómo un vehículo, al percatarse de su presencia, realizó una maniobra esquiva. Por este motivo, identificaron el coche. Debajo del asiento del copiloto encontraron un paquete con 1.167 gramos de cocaína, por lo que detuvieron al conductor.

Este hecho permitió el inicio de la investigación. Las pesquisas revelaron la existencia de una organización dedicada al cultivo y tráfico de drogas, altamente jerarquizada, donde cada persona realizaba una función distinta.

El núcleo directivo estaba formado por dos parejas que lideraban la toma de decisiones estratégicas. Las mujeres eran las encargadas de la logística: mientras una de ellas coordinaba el abastecimiento de mercancía desde los almacenes de seguridad, la otra dirigía el punto de venta de mayor actividad, gestionaba el stock y también la distribución minorista (menudeo).

El pasado 11 de mayo se realizaron nueve entradas simultáneas en distintos domicilios y almacenes. Se localizaron diversas plantaciones indoor de marihuana, algunas de ellas ocultas en zulos bajo platos de ducha y falsos techos, que contaban con sistemas automatizados de riego. De esta forma, intentaban eludir la acción policial.

Se aprehendió un kilogramo de cocaína de alta pureza, así como más de 600 gramos listos para su distribución. También 80 gramos de heroína, 4.912 gramos de cogollos secos, 1.114 plantas de cannabis y 3.151 esquejes de cannabis. Asimismo, se han intervenido 38.850 euros en efectivo, entre los que se encontraba una bolsa con 2.400 euros en moneda fraccionaria. Se halló también una pistola y una escopeta sustraída en el año 2023, además de unos 200 cartuchos de distintos calibres.

Como parte de la estrategia de ocultación que empleaba la organización, utilizaban a personas interpuestas (testaferros) y familiares para que figuraran como titulares de bienes de lujo y poder blanquear los beneficios de la actividad ilícita. Se han intervenido dos vehículos de alta gama, dos motocicletas y un cuadriciclo ligero.

Por estos hechos han sido detenidas 20 personas: seis mujeres de nacionalidad española y 13 hombres, todos de nacionalidad española a excepción de uno de nacionalidad marroquí, de entre 25 y 67 años. También ha sido detenido un menor de 16 años. Cinco de ellos, entre los que se encuentran los líderes del grupo, han ingresado en prisión provisional.

Se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y cultivo de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1.