Detenidas 28 personas por lesiones, robos o tráfico de drogas en el dispositivo de Halloween en València

Detenidas 28 personas en València por lesiones, robos o tráfico de drogas en el dispositivo especial de Halloween

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a 28 personas durante la tarde y noche del viernes y madrugada del sábado, durante el dispositivo especial por la celebración de Halloween. Los arrestos se han debido a lesiones, tráfico de estupefacientes, violencia de género, tenencia ilícita de armas, robos o reclamación judicial, entre otros.

El dispositivo policial se ha llevado a cabo por diferentes zonas de la vía pública con acumulación de personas, así como lugares de ocio nocturno de València para reforzar la seguridad y la prevención de delitos, ha detallado la Jefatura en un comunicado.

Durante el operativo, que comenzó a las 19.00 horas del día 31 de octubre y que ha finalizado en la mañana de este sábado, se han efectuado 28 detenciones por diversos motivos. Entre ellos, destacan los de lesiones, tráfico de estupefacientes, violencia de género y robos con fuerza y en el interior de vehículo.

Además, los agentes han identificado a 697 personas, han inspeccionado más de 120 vehículos y se han realizado 116 actas por, entre otros motivos, tenencia de sustancias estupefacientes y posesión de armas.

El dispositivo especial ha tenido como objetivo principal propiciar que la ciudadanía disfrutara "con seguridad" de las zonas de la vía pública y de ocio de la capital del Túria, por lo que "se ha potenciado la prevención y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".

Los efectivos policiales que han formado parte del dispositivo, dirigido por la Comisaría Provincial de Valencia, han sido miembros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (G.R.I.C.), agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como los grupos de Policía Judicial y G.O.R. de los diferentes distritos de Valencia, la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.) y Guías Caninos.