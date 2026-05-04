Detenidas 80 personas en una macrooperación antidroga en locales de ocio de Benidorm

Imagen del operativo desplegado - CNP

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un total de 80 personas acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal en una macrooperación policial contra la venta de de drogas a pequeña escala o "al menudeo" en varios establecimientos de una conocida zona de ocio de la ciudad.

Entre los principales investigados se encuentran dos empresarios hermanos, que regentan varios establecimientos de ocio en Benidorm, y otros dos hermanos, ajenos a la familia, que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de los locales, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los 80 detenidos, de entre 18 y 82 años, han quedado en libertad tras ser oídos en declaración y todas las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm. Los agentes continúan con la investigación ya que queda por detener uno de los principales investigados que no ha sido localizado hasta el momento.

Esta operación forma parte de una ardua investigación y de diferentes actuaciones conjuntas por parte de la Policía Nacional y la Jefatura de Policía Local de Benidorm en las que se han intervenido a lo largo del año diversas cantidades de droga a múltiples consumidores que las habrían adquirido en los establecimientos investigados de esa zona y en las que los agentes han realizado varias detenciones por delitos de tráfico de drogas a personas que presuntamente estarían trabajando en esos establecimientos.

Durante la fase de investigación se produjeron en las puertas y en las inmediaciones de estos locales de ocio múltiples intervenciones por peleas y riñas tumultuarias en los que fueron detenidas varias personas por lesiones y en las que intervinieron varias armas blancas como machetes y cuchillos, además de objetos contundentes.

Según ha detallado la Policía, uno de los hechos más graves que se produjeron durante la investigación fueron coacciones y hostigamiento a varios agentes de Policía Local por parte de "múltiples" personas relacionadas con los establecimientos durante una de las intervencioes. Este hostigamiento supuestamente parecía estar motivado por las inspecciones, detenciones e incautaciones que se habían realizado en dichos locales de ocio en fechas pasadas.

Estas acciones eran coordinadas y dirigidas por dos de los principales investigados, dos hermanos con múltiples antecedentes policiales por tráfico de drogas entre otros delitos, que supuestamente se dedicarían a controlar toda la seguridad y las relaciones públicas de estos establecimientos.

En los últimos años se han llevado a cabo varias operaciones policiales en Benidorm en los que han estado implicadas personas relacionadas con esos establecimientos de ocio, que han sido finalmente detenidas por tráfico de drogas. También se llevaron a cabo durante el año pasado operaciones policiales en otros establecimientos de esta zona de ocio en los que se intervino importantes cantidades de droga.

"PUNTO NEGRO"

El conjunto de establecimientos sobre los que los agentes han llevado a cabo la operación suponían un "importante punto negro de venta de drogas", así como una zona en la que se cometían delitos asociados a la venta y el consumo de sustancias estupefacientes, principalmente delitos contra el orden público además de delitos contra el patrimonio y contra las personas.

Los detenidos se posicionaban de forma que controlaban el paso de la Policía por la vía pública, a los que habían asignado apodos según fueran policías uniformados o de paisano o si pertenecían a la Policía Nacional o la Local. De esta forma, se daban avisos entre ellos mediante los walkie-talkies para cerrar o abrir las diferentes puertas de los locales y evitar de esta manera que los agentes pudiesen observar los pases de droga que se realizan en el interior u otras ilegalidades.

Los agentes comprobaron durante la investigación que algunos de los detenidos que ejercían labores de vigilancia, seguridad y relaciones públicas, daban indicaciones a los clientes sobre el "lugar exacto" en el que podían adquirir drogas en los locales y las personas a las que acudir para su obtención, estas últimas, en ocasiones, camareros de los establecimientos.

FASE DE EXPLOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La operación policial contó con la intervención de una gran cantidad de efectivos policiales de diferentes unidades de las áreas de seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería de la Policía Nacional, efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana y del Grupo de Respuesta y Prevención de la Policía Local de Benidorm.

La intervención se realizó mediante un gran despliegue conjunto que se llevó a cabo en dos noches en la que se inspeccionaron hasta siete locales de ocio en Benidorm sobre los que los investigadores habían realizado diversas comprobaciones y vigilancias. Los agentes detuvieron en la primera noche a 53 personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En las inspecciones realizadas en los establecimientos investigados los agentes intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación walkie-talkies, 16 teléfonos móviles, seis espráis de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas para la ocultación de drogas, e incautaron 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

En la segunda noche del operativo, los investigadores detuvieron a 24 personas más por los mismos delitos. Finalmente también fueron detenidos varios días después los dos principales investigados, dos hermanos empresarios y regentes de los establecimientos de ocio.

Los agentes realizaron un total de siete inspecciones en los locales de ocio en los que se iniciaron seis expedientes sancionadores por el incumplimiento de varias obligaciones administrativas en materia de seguridad y sanidad tales como la superación de aforos, carencia de seguros obligatorios, incumplimiento de medidas de evacuación, ejercicio del derecho de admisión arbitrario y discriminatorio o venta de tabaco a menores de edad entre otras.

El último detenido en la operación policial fue uno de los dos hermanos que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de estos establecimientos, supuesto principal autor de las coacciones y el hostigamiento que recibieron varios agentes de Policía Local de Benidorm en respuesta a las inspecciones realizadas.