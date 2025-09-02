Detenidas cuatro personas tras localizar en una vivienda de Rafelguaraf una plantación de marihuana

La Guardia Civil detiene a cuatro personas tras localizar y desmantelar en una vivienda de Rafelguaraf una plantación de marihuana. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras inspeccionar una vivienda en la localidad valenciana de Rafelguaraf y localizar en su interior casi 300 plantas de marihuana y 25 kilogramos de cogollos, entre otras drogas, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El arresto de estas personas y el desmantelamiento de ese espacio con sustancias estupefacientes se produjo después de que los agentes del instituto armado tuvieran conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de un inmueble del citado municipio.

Tras un examen perimetral de la vivienda, se constató el fuerte olor a marihuana y la existencia de bolsas de plástico con plantas verdes en su interior. Algunas de las ventanas de la casa se encontraban cubiertas con láminas de madera para impedir la visibilidad.

La Guardia Civil realizó una inspección en la casa tras solicitar el correspondiente mandamiento de entrada y registro y encontró en ella 295 plantas de marihuana y 25 kilogramos de cogollos, 8 gramos de hachís, 259 pastillas de anabolizantes, 5 viales inyectables de anabolizantes, 148 gramos de setas alucinógenas, 84 lámparas de alta intensidad y un generador de corriente.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de Castelló, en la comarca valenciana de la Ribera Alta, con la colaboración de la Policía Local de Rafelguaraf y del a ayuntamiento de esta localidad.

Las diligencias abiertas por este caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira (Valencia).