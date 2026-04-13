Detenidas dos mujeres por sustraer 3.000 kilos de naranjas en les Alqueries (Castellón)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 13 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para prevenir los robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha detenido a dos mujeres por supuestamente sustraer 3.000 kilos de naranjas en el término municipal de les Alqueries (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se produjeron a principios del presente mes de abril, cuando el propietario de una finca sorprendió 'in fraganti' a las sospechosas mientras sustraían naranjas de su campo. Al verse descubiertas, las autoras emprendieron la huida en una furgoneta y dejaron abandonados en el lugar varios sacos cargados con el producto y diversos capazos utilizados para la recolección.

Tras realizar una comprobación de la explotación, el perjudicado constató que se habían sustraído aproximadamente 3.000 kilogramos de naranjas de la variedad Lane Late, cuyo valor de mercado se estima en unos 1.200 euros.

El Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de Burriana inició de inmediato una investigación donde averiguó que, para evitar ser detectadas desde el exterior, las presuntas autoras realizaban la recolección en la parte interior de la parcela y se ocultaban entre la arboleda para dificultar la visión de las patrullas de vigilancia o de los propietarios.

Gracias a las gestiones practicadas y a la colaboración Policía Nacional de Vila-real, se logró la plena identificación de las supuestas autoras de los hechos. Finalmente, se procedió a la detención de ambas mujeres, de 36 y 57 años, por su presunta participación en un delito de hurto de naranjas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.