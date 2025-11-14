Detenidas dos personas en Paterna por robar en supermercados de toda la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas implicadas en numerosos robos y hurtos cometidos en supermercados de toda la Comunitat Valenciana han sido detenidas en Paterna (Valencia) gracias al aviso emitido por el sistema municipal de cámaras, tras detectar la presencia en el término municipal de un vehículo relacionado con estos delitos.

Agentes de la Unidad de Vigilancia de Áreas Residenciales (UVAR) localizaron el vehículo estacionado en el barrio de Valterna y procedieron a la detención de sus ocupantes, que en ese momento acababan de sustraer dos carros de la compra en un supermercado por un valor total de 1.400 euros, sin haber abonado los productos. Los dos autores han sido trasladados para su puesta a disposición judicial, según recoge el consistorio en un comunicado.

La tenienta de alcalde de Seguridad, Nuria Campos, ha destacado la importancia de contar con una red de videovigilancia "moderna, activa y en constante crecimiento que permite detectar de manera inmediata cualquier situación sospechosa y actuar con rapidez y eficacia".

Asimismo, ha puesto en valor "el excelente trabajo que realizan las distintas unidades de la Policía Local de Paterna, cuya coordinación y capacidad de respuesta son una garantía de seguridad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad".