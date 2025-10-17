Detenidas 3 personas y 2 investigadas por una pelea en la que un hombre fue herido por arma blanca

CASTELLÓ 17 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras dos tras una pelea ocurrida en la madrugada del pasado 20 de septiembre en La Vilavella (Castellón), en la que un varón -una de las dos personas investigadas- resultó herido por arma blanca en el tórax, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Inmediatamente se iniciaron las gestiones para el esclarecimiento de los hechos, que han culminado con las detenciones e investigaciones practicadas ayer.

Se ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de otras dos como presuntas autoras de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, han sido puesto a disposición de los Juzgados de Nules. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Nules.