Detenidas seis personas por una treintena de robos en gasolineras, comercios y viviendas de Valencia y Alicante

Detenidas 6 personas por una treintena de robos en gasolineras, comercios y viviendas de Valencia y Alicante - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas, cuatro de los cuales ya han ingresado en prisión, acusadas de cometer una treintena de robos en gasolineras, comercios y viviendas en las provincias de Valencia y Alicante. Al parecer, robaban vehículos para cometer los asaltos, los ocultaban un tiempo y después realizaban los robos con fuerza, según ha informado el Instituto Armado.

En el mes de septiembre de 2025, los agentes detectaron un aumento considerable de robos en la zona de Oliva-Gandia, como sustracciones de vehículos a motor, robos en interior de viviendas habitadas, así como en locales de hostelería, farmacias, gasolineras y estancos.

Ante esta situación, guardias civiles del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandia realizaron un análisis de las inspecciones oculares practicadas y observaron la existencia de patrones comunes tanto en la sustracción de coches como en la forma de acceso a comercios.

En concreto, se apreció un mismo modus operandi, consistente en el robo previo de vehículos, su ocultación durante un período de tiempo para evitar su localización policial y su posterior utilización para los asaltos. Por estos hechos se inició la operación "Tikras".

Del estudio de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad de diversos comercios, se pudo observar que, por el número de componentes, vestimenta utilizada y forma de actuar, los autores podían ser las mismas personas. Por ello, se solicitaron imágenes de las cámaras de vigilancia del tráfico instaladas en distintos puntos de municipios de la comarca de La Safor.

Tras el análisis de dichas grabaciones, se observó la presencia de vehículos previamente sustraídos en momentos anteriores y posteriores a la comisión de los hechos delictivos, lo que permitió realizar un seguimiento aproximado de los itinerarios utilizados por los investigados.

Una vez judicializada la causa, y a medida que avanzaba la investigación, se logró la identificación de varias personas. Algunos de ellos ya eran conocidos por los investigadores por su posible relación con un entorno delincuencial asentado históricamente en la comarca de La Safor, vinculado durante años a la comisión de delitos contra el patrimonio.

Una vez ubicados sus domicilios, se hicieron cuatro registros: dos en la localidad de Gandia, uno en la localidad de Almoines y otro en la localidad de Les Palmeres. En ellos se detuvo a los presuntos autores, cinco hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 43 años y una mujer de 30 años. A uno de los arrestados le constaban, además, dos señalamientos judiciales en vigor por búsqueda, detención y personación.

Se les atribuyen los siguientes delitos: 20 robos con fuerza en las cosas, nueve robos o hurtos de uso de vehículo, dos de tenencia de armas, dos delitos de tráfico de drogas, uno de conducción de un vehículo sin haber obtenido nunca autorización y uno de integración de grupo criminal. La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión de cuatro de ellos, mientras que otros dos han quedado en libertad con cargos.

ARMA INTERVENIDA

Asimismo, los agentes han intervenido un arma de fuego tipo bolígrafo pistola, un arma de fuego corta que no constaba registrada, munición calibre 32 y dos armas blancas prohibidas (una navaja tipo mariposa, con un solo filo cortante de 10 centímetros de hoja, y una navaja de muelles/carraca, con un filo cortante de 8 centímetros de hoja), según las mismas fuentes.

También se incautaron efectos relacionados con drogas y sustancias estupefacientes: 105,18 gramos de cocaína, 204 gramos de marihuana, 36,91 de hachís, 30 cartones dosificados conteniendo LSD, 3,59 gramos de metanfetamina, conocida como cristal y 21 pastillas de éxtasis/anfetamina. Además de más de 2.700 euros en efectivo, además de diversa ropa utilizada en la comisión de los ilícitos y terminales móviles.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva-Gandía. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia Plaza número 03.