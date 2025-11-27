Detenidas tres mujeres por estafar a personas mayores tras sustraerles tarjetas bancarias en Castellón y Valencia

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a tres mujeres como supuestas integrantes de un grupo organizado de tipo itinerante dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio, hurtos y estafas con tarjetas bancarias sobre personas de avanzada edad, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

En el marco de la 'Operación Boss', policías de la Brigada Provincial de Policía Judicial han intensificado la vigilancia en las zonas comerciales de la ciudad, lo que ha permitido detectar a tres mujeres jóvenes que, de forma concertada, presuntamente seguían a una persona de avanzada edad por la zona centro de esta localidad.

Los agentes observaron cómo se aprovechaban de la vulnerabilidad de una víctima de 80 años para sustraerle la cartera con dinero, tarjetas de crédito y documentación, sin percatarse ella de nada. Tras ser detectadas en la vía pública por Policías Nacionales de Castellón, se estableció dispositivo de vigilancia y seguimiento de estas mujeres, que fueron detenidas tras el hurto, cuando intentaban extraer dinero con una tarjeta de crédito sustraída instantes antes a la víctima.

Dicha tarjeta se encontraba introducida en un cajero automático de una entidad bancaria, dispuesta para ser utilizada por las presuntas autoras, por lo que se deduce que previamente en sus tareas de vigilancia habían observado el código de seguridad de la tarjeta sustraída para poder realizar operaciones con la misma, tal como habían hecho en ocasiones anteriores en esta misma localidad, siendo este modus operandi conocido como 'scalping'.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se concluye que se trata de un clan compuesto por varias mujeres que formarían una auténtica organización criminal especializada en la comisión sistemática y planificada de hurtos y estafas, y ha sido acreditada su participación en al menos cuatro hechos similares cometidos en Castellón y Valencia en las últimas semanas.

Gracias a la actuación de los policías se pudo proceder a la detención 'in fraganti' de estas tres mujeres y a la recuperación del total de los efectos sustraídos. Las diligencias policiales han sido remitidas a los Juzgados de Castellón, a cuya disposición pasaron las tres mujeres detenidas.

Estas actuaciones se realizan en el marco del Plan Mayor y Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional ante los delitos contra el patrimonio cometidos sobre personas de avanzada edad. En estas fechas la Policía Nacional recuerda unas medidas de seguridad básicas para evitar convertirse en víctima de este tipo de delitos.

CONSEJOS

Así, aconseja extremar las medidas de prevención a la hora de operar en cajeros automáticos, no permitiendo que otras personas se aproximen a los mismos cuando se está operando en ellos; no portar el número PIN de las tarjetas junto a las mismas anotado en ningún papel ni similar, y extremar las precauciones en las próximas semanas de cara a las grandes aglomeraciones en vía pública con motivo de las celebraciones navideñas, observando en todo momento las mochilas y bolsos así como el resto de pertenencias.

En caso de sustracción, la Policía recomienda anular la tarjeta o tarjetas sustraídas y denunciar a la mayor brevedad posible, haciendo entrega a las autoridades encargadas de la investigación de los movimientos fraudulentos.