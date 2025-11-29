Detenidas tres personas en Elche por estafar a una empresa 45.000 euros con la compra de dos vehículos

Detenidas tres personas por estafar a una empresa 45.000 euros con la compra de dos vehículos - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en la localidad alicantina de Elche, de edades comprendidas entre los 55 y 69 años, al haber estafado presuntamente a una empresa ilicitana 45.000 euros mediante la compra de dos vehículos que posteriormente fueron transfiriendo a otras empresas por precios bastante inferiores a su precio inicial, obteniendo un beneficio global de 36.000 euros.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por un empresario en calidad de administrador único de una empresa ilicitana, quien manifestó que, el anterior administrador y ex socio de la empresa, había utilizado tal condición para enajenar 45.000 euros de la cuenta de la empresa con los que compró dos vehículos, según ha informado el departamento policial en un comunicado.

En este sentido, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, iniciaron una investigación en aras de esclarecer los hechos, averiguando en un primer momento que, tales vehículos, habían sido nuevamente transferidos a otra empresa en cuestión de un mes, por precios notablemente inferiores a los de su compra, lo que daba claras muestras a los investigadores de que se estaba ante una trama orquestada entre diferentes autores.

Posteriormente, los vehículos, fueron transferidos por una segunda vez a otros titulares --una empresa y un particular-- siendo uno de ellos vendido, tras su compra dos meses antes, por un valor de 955 euros, cuando en realidad se había pagado inicialmente por un precio de 26.620 euros. Por lo que respecta al otro vehículo, finalmente fue adquirido por una tercera empresa presumiblemente de buena fe, puesto que, el valor que pagó por el mismo, fue ligeramente mayor al precio inicial por el que se compró de modo fraudulento.

FACTURAS FALSIFICADAS A NOMBRE DE LA EMPRESA

En cuanto al modo en el que se realizaron dichas transacciones, los agentes averiguaron que el ex socio del empresario afectado habría emitido las facturas fraudulentas a nombre de la empresa de la que fue administrador, no percibiéndose ningún ingreso en la cuenta de la misma.

Por lo que respecta a los compradores de los vehículos, los agentes hallaron claros indicios de que había algún tipo de connivencia entre éstos y el denunciado, puesto que los precios y modo de pago daban claros síntomas de ello, por lo que, tras identificarse a otras dos personas implicadas en la trama, fueron todos detenidos como presuntos responsables de los delitos que les atañía a cada uno; estafa, falsedad documental y grupo criminal, en el caso del ex socio del denunciante, y receptación y grupo criminal para los otros dos detenidos.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado se puso en conocimiento de los juzgados de instrucción de la localidad de Elche. Las tres personas detenidas han cometido presuntamente los delitos de estafa, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal