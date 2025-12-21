Detenidas tres personas, un matrimonio y su hijo, por vender droga en Torrent

Un agente de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en el barrio torrentino del Xenillet y han detenido a tres personas, un matrimonio y su hijo, de edades comprendidas entre los 21 y los 51 años. Al parecer, estos suministraban marihuana, cocaína y heroína desde dos domicilios situados en esa zona de la localidad.

Las investigaciones se iniciaron el pasado julio, tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de un punto de venta de droga al menudeo en el barrio del Xenillet, según ha informado este cuerpo.

Los investigadores comprobaron que había una afluencia de posibles compradores en el lugar y tras varias indagaciones solicitaron a la autoridad judicial la entrada y registro de las viviendas. Una vez autorizada, los agentes accedieron a los inmuebles investigados, donde localizaron e intervinieron un total de 3.660 euros en efectivo, 130 plantas de marihuana y diversas lámparas empleadas para el cultivo de las mismas.

Asimismo, detuvieron al matrimonio y a su hijo como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. De los arrestados, la pareja ha pasado a disposición judicial, mientras que el hijo ha quedado en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.