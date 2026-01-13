Detenidas tres personas por el robo de 861 kilos cableado de cobre en Nules - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido "in fraganti" a tres personas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza de 861 kilos de cableado de cobre en Nules, segú ha informado el Instituto armado en un comunicado.

Los hechos se produjeron el pasado día 8 tras recibir una llamada telefónica de una persona en el acuartelamiento de la localidad de Nules, informando de la presencia de unos posibles operarios de telefonía trabajando en la calle que le infundían sospechas.

Gracias a la colaboración ciudadana, la patrulla se desplazó al lugar al objeto de comprobar los hechos, observando a su llegada como uno de los operarios cortaba el cableado desde el interior de una alcantarilla y otros dos lo cargaban en dos furgonetas de alquiler, mostrando "una actitud huidiza" ante los agentes.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se procedió a la detención de tres hombre de 45, 36 y 27 años y se incautaron de 861 kilos de cableado de telecomunicaciones, así como diverso material y herramientas utilizadas, según la smismas fuentes.

La actuación ha sido realizada por componentes de la Guardia Civil del Puesto de Nules. Los detenidos junto a las diligencias instruidas por los hechos fueron puestos a disposición juzgado de guardia de Nules. La Guardia Civil exhorta a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y el patrimonio.