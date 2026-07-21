Detenido en la A-23 un conductor que multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida

Efectivos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Castellón han detenido a un conductor por presuntamente circular superando ocho veces la tasa de alcohol permitida. - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Castellón han detenido a un conductor por presuntamente circular superando ocho veces la tasa de alcohol permitida.

Los hechos ocurrieron a las 21.30 horas del 13 de julio, cuando se detectó un vehículo articulado circulando por la carretera A-23, Autovía Mudéjar, (Sagunto-Jaca), a la altura del kilómetro 25, en zigzag, invadiendo los dos carriles y arcenes estipulados para el sentido Teruel, detalla la Benemérita en un comunicado.

Tras perseguir al vehículo varios kilómetros, se consiguió su detención y estacionamiento fuera de la vía. Ante "la evidente sintomatología de haber ingerido bebidas alcohólicas", se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado ocho veces superior a la tasa permitida para conductores profesionales (0'15 mg/l aire espirado).

El conductor, de nacionalidad bielorrusa y de 46 años de edad, quedó detenido y puesto a disposición judicial, al no acreditar domicilio en España.

El Instituto Armado remarca que la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379.2 del código penal, puede llevar aparejada la pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses/trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir por tiempo superior a un año hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol afecta directamente a funciones esenciales para una conducción segura, reduciendo la percepción, la coordinación y el tiempo de reacción, lo que significa que, ante un imprevisto en la vía, se tarda más en reaccionar, lo que puede resultar decisivo para evitar o no un siniestro.