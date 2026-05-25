Detenido con 288 plantones de marihuana mientras circulaba en un vehículo por la N-340 en Benicarló (Castellón)

Plantones de marihuana - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 25 May. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a un varón, de 39 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública, cuando circulaba por la N-340 con 288 plantones de marihuana, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La detención se ha producido dentro del marco de los servicios que se vienen desarrollando de vigilancia de las vías de comunicación para evitar el tráfico de drogas, mercancías ilícitas y el contrabando en la provincia durante todo el año, donde la Guardia Civil establece un amplio dispositivo de prevención.

La intervención tuvo lugar la tarde del pasado día 20 de mayo, en la carretera N-340, a la altura del término municipal de Benicarló, cuando los guardias civiles, tras dar el alto a un turismo que carecía de seguro obligatorio, hallaron ocultos en su interior un total de 288 plantones de marihuana en estado de crecimiento.

Fruto de esta actuación, se detuvo al conductor, a quien se le atribuye un delito contra la salud pública y ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.