Detenido por abandonar decenas de toneladas de ropa usada en terrenos alquilados en Alcoi para no pagar el reciclaje

Detenido un hombre por abandonar decenas de toneladas de ropa usada en terrenos alquilados en Alcoi - CNP

ALICANTE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 39 años de edad acusado de abandonar decenas de toneladas de ropa usada en terrenos y naves alquilados previamente en Alcoi para no hacerse cargo del coste de su gestión medioambiental. El detenido haría causado un perjuicio económico en la víctima de unos 120.000 euros y se le atribuye un delito de estafa y contra el medio ambiente, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia del propietario de una nave industrial y una parcela contigua de la localidad de Orihuela, que las arrendó a un hombre que decía dedicarse a la compra y venta de textiles y su exportación.

Tras varios meses desde la firma del contrato, y tras no pagarle las mensualidades acordadas, el perjudicado intentó contactar sin éxito con el arrendatario, incluso se personó en la nave alquilada para ver si lo encontraba allí.

Pero al llegar al lugar comprobó que su nave industrial y los terrenos aledaños estaban siendo utilizados a modo de vertedero, ya que se habían depositando decenas de toneladas de ropa usada "sin control ni orden alguno". El perjudicado vio como llegaban a la parcela camiones y descargaban allí gran cantidad de ropa usada por orden del arrendatario.

Además averiguó que el investigado presuntamente cobraba a terceras personas por hacerse cargo del reciclaje de la ropa usada, y lo que hacía finalmente era abandonarla en diferentes naves o parcelas alquiladas, habiendo estafado al menos a dos personas más de la zona.

Ante estos hechos los agentes iniciaron una investigación para comprobar lo ocurrido e identificar al responsable de los vertidos. Durante la investigación los agentes averiguaron que el tratamiento de cada tonelada de ropa usada por empresas habilitadas está entre los 100 y los 200 euros, y el trasporte de esta ropa por parte de camiones tiene un coste de unos mil euros por camión, calculando el perjudicado que para retirar toda la ropa de la parcela para su posterior tratamiento se necesitarán más de 50 camiones, teniendo todo ello un coste aproximado de unos 120.000 euros.

Finalmente los agentes identificaron al acusado que fue localizado en Alcoi, donde también habría llevado a cabo esta actividad ilícita, y detenido por la presunta comisión de los delitos de estafa y daños. Los agentes continúan con la investigación y no descartan la comisión por parte del detenido de un delito contra el medio ambiente por el deterioro que pueden ocasionar estos residuos en el ecosistema del lugar. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alcoi.