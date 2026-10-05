Detenido acusado de atracar un comercio de Sant Vicent del Raspeig con un cuchillo

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de atracar un comercio de la calle Manuel Domínguez Margarit, para lo que supuestamente este varón habría empleado un cuchillo de grandes dimensiones con el fin de intimidar a la dependienta del establecimiento, quien ha denunciado los hechos.

Los agentes tuvieron conocimiento del suceso, ocurrido el pasado viernes, a través de una llamada telefónica, tras lo que el cuerpo de seguridad organizó un dispositivo por las inmediaciones de la zona que culminó con el arresto del presunto autor del robo y, además, se incautaron del arma blanca, han informado fuentes municipales en un comunicado.

La detención pudo hacerse "con rapidez" por "la detallada descripción" facilitada por la víctima. Tras las correspondientes diligencias, el acusado fue trasladado para su posterior puesta a disposición del juzgado.