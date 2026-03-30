Detenido un acusado de violencia de género tras atrincherarse en su casa en Teulada

Archivo - Un coche de la Guardia Civil en una foto de archivo - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

ALICANTE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Alicante ha detenido este lunes a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de violencia de género tras resistirse a ser arrestado y atrincherarse en su vivienda en la localidad de Teulada, donde ha amenazado con autolesionarse o hacer daño a terceras personas.

Según informan fuentes del instituto armado, al tener conocimiento de la situación se ha desplegado un dispositivo para asegurar la zona, conformado por la Guardia Civil y la Policía Local de Teulada.

Tras la llegada del negociador de la Guardia Civil, el agente ha entablado la comunicación con el hombre y ha logrado, en menos de una hora, que depusiera su actitud y accediera a salir de la vivienda. Seguidamente, los efectivos han procedido a su detención sin incidentes, a pesar de que se ha resistido.

La madre del detenido, una mujer de 80 años que se encontraba en el domicilio, ha sido atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar, aunque se encuentra en buen estado de salud, según las mismas fuentes.

En el dispositivo han participado agentes de la Guardia Civil de seguridad ciudadana de los puestos y de la compañía de Calp, el equipo territorial de Policía Judicial de Calp y el negociador del equipo territorial de Policía Judicial de Xàbia, cuya intervención ha sido crucial, junto con la Policía Local de Teulada.

El equipo de Policía Judicial de Calp se encuentra instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles, añaden desde el instituto armado.