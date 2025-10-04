Detenido en el aeropuerto de Alicante por hurtar a su tía joyas por valor de 7.000 euros e intentar huir a Reino Unido

Detenido en el aeropuerto de Alicante por hurtar a su tía joyas de 7.000 euros e intentar huir a Reino Unido - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un varón que pretendía huir a Reino Unido con varias joyas valoradas en 7.000 euros, que previamente había sustraído, presuntamente, a una tía suya residente en Alicante.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría del aeropuerto por el hijo de la víctima, quien dijo haber recibido una llamada de su madre tras percatarse de la falta de varias joyas de su domicilio, ubicado en la zona alicantina de San Juan playa, según ha indicado la Jefatura en un comunicado.

La víctima echó en falta del joyero de su habitación un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes, valorados ambos en 7.000 euros, y que sospechaba que el autor podría tratarse de un sobrino suyo, el cual sabía que tenía que coger un vuelo con destino al Reino Unido, si bien desconocían horario.

Tras conocer la desaparición de las joyas, tanto la víctima como el hijo de esta trataron de ponerse en contacto telefónico con el sospechoso sobrino, quien no respondía a las llamadas, por lo que decidieron poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Los agentes del grupo operativo de la comisaría del aeropuerto se movilizaron rápidamente por las instalaciones del complejo aeroportuario con el fin de localizar al investigado. Finalmente, los agentes, lograron localizar al denunciado en uno de los establecimientos de restauración del recinto.

El varón llevaba en su mochila las joyas denunciadas, por lo que fue arrestado como presunto responsable de un delito de hurto. Los agentes consiguieron así recuperar el total de las joyas sustraídas, las cuales fueron entregadas a su legítima propietaria.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.