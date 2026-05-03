Detenido en Alfafar tras denunciar su compañero de piso amenazas con un arma de fuego

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Alfafar a un hombre tras denunciar su compañero de piso haber recibido amenazas con un arma de fuego.

Los hechos s han producido en la mañana de este domingo, cuando la Benemérita ha recibido información de que una persona aseguraba haber recibido amenazas por parte de su compañero de piso y que este iba armado.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Benemérita que, al llegar y llamar al domicilio no han recibido respuesta. Ante esta situación, se ha establecido un cordón policial de seguridad a la espera de que el sospechoso saliera o de recibir una orden judicial para que accediera un equipo de asalto.

Finalmente, sobre las 13.30 horas, el hombre ha abandonado el inmueble y se ha efectuado el arresto. Además, se va a llevar a cabo un registro en busca del arma, han explicado a Europa Press desde este cuerpo de seguridad.