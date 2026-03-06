Detenido en Alicante un fugitivo condenado en Italia por delitos de robo con violencia y lesiones graves

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 31 años y fugado de la justicia de Italia tras ser condenado a una pena de 20 años de prisión por delitos de robo con violencia y lesiones graves, cometidos en 2024.

El país reclamante dictó una orden europea de detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional, tras sospechas de que el fugitivo podría haber elegido la provincia alicantina para esconderse de la justicia, según ha señalado el cuerpo policial en un comunicado.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de averiguación y no tardaron en localizarlo en la ciudad de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo que culminó con el arresto del varón.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en 2024, en la localidad italiana de Monza. El detenido pertenecía a una organización criminal dedicada al robo con fuerza en interior de domicilios que empleaba métodos violentos contra los moradores, todos ellos personas de avanzada edad, hasta el punto de causar lesiones graves a algunos de ellos.

Gracias al intercambio de información y la coordinación entre autoridades policiales de otros países y Policía Nacional, se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.