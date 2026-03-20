Detenido en Alicante un fugitivo de la justicia alemana condenado por robar vehículos de alta gama

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ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 57 años, fugitivo de la justicia de Alemania tras ser condenado a diez años de privación de libertad por delitos de robo organizado a raíz de unos hechos cometidos en 2020, cuando formaba parte de una banda dedicada a sustraer vehículos de alta gama.

El país reclamante dictó una orden europea de arresto, que fue puesta en conocimiento del cuerpo policial a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que esta persona podría haberse afincado en la provincia.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado. Tras averiguar que estaba en la capital alicantina, fue encontrado y detenido, ha detallado la Policía en un comunicado.

Los hechos por los que este varón fue condenado ocurrieron en 2020 en la localidad alemana de Ratingen. El ahora detenido formaba parte de una banda organizada dedicada al robo de vehículos de alta gama y su misión era seleccionarlos, dar instrucciones y pagar a los autores que cometían los delitos, así como poner a disposición garajes que se usaban para ocultarlos después del robo.

Según la Policía, el hombre también se encargaba de vender posteriormente los vehículos y de la planificación y organización de accidentes de tráfico simulados en los que se utilizaban los vehículos robados, con el fin de obtener fraudulentamente indemnizaciones de las compañías de seguros.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.