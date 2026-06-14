Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Argelia por un delito de blanqueo de capitales

Detención - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón, de 46 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Internacional de detención para Extradición (OIDE) dictada por las autoridades argelinas por un delito de blanqueo de capitales.

El país reclamante dictó una Orden Internacional de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que el fugitivo podría encontrarse en Alicante, tal como ha informado Jefatura en un comunicado.

Por este motivo, se iniciaron las pesquisas de averiguación de paradero y fue localizado por una dotación de Seguridad Ciudadana que se encontraba realizando una patrulla preventiva en una zona cercana a un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Tras darle el alto y comprobar su identidad, los agentes confirmaron que le constaba una Orden Internacional de Detención, por lo que llevaron a cabo su detención.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en agosto de 2025 en la ciudad argelina de Mostaganem. Al parecer, el reclamado formaba parte de una red criminal especializada en el contrabando de diversos bienes y objetos de valor. La organización presuntamente importaba vehículos de origen chino a través del puerto de Mostaganem a precios reducidos para posteriormente comercializarlos a un valor superior, obteniendo beneficios ilícitos.

Asimismo, los fondos obtenidos eran presuntamente distribuidos entre funcionarios de aduanas y otros implicados en la trama, quienes facilitaban las operaciones ilícitas y ocultaban la mercancía importada en garajes habilitados para tal fin. La red también estaría involucrada en actividades de exportación ilegal de petróleo.

Por estos hechos se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.