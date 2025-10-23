Detenido en Alicante el trabajador de una empresa de mantenimiento acusado de robar a otra 600 kilos de cable de cobre

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante al trabajador de una empresa de instalaciones eléctricas acusado de robar más de 612 kilos de cable de cobre, ya que presuntamente aprovechaba su condición laboral para poder perpetrar el hurto. El material ha sido devuelto a su propietaria, una compañía de telefonía.

La investigación se inició tras la actuación de la Policía Local de Alicante, cuyos agentes descubrieron a una persona que al parecer manipulaba una gran cantidad de cable de cobre en la vía pública e intentaba cortarlo para facilitar su transporte.

Al ser sorprendido, el varón intentó ocultar el material en la parte trasera de su furgoneta. Se trataba de uno de los compradores del material sustraído, que había adquirido el cobre al trabajador, presunto autor del hurto. En total, el cuerpo municipal intervino 30 rollos de cable y otra cantidad adicional suelta.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Norte de la Policía Nacional en Alicante asumió la investigación. Tras realizar diversas diligencias, se comprobó que el cable pertenecía a una compañía de telefonía.

El material procedía de una instalación que estaba siendo desmontada por una tercera empresa para labores de mantenimiento y debía ser depositada en una nave designada por la compañía propietaria. Las pesquisas permitieron identificar al trabajador que presuntamente sustrajo el cable y que luego al parecer lo vendió a dos varones por 600 euros.

El total del cable recuperado ascendió a 612 kilos, valorado en más de 1.500 euros, que fueron devueltos a su legítimo propietario. Se sospecha que el autor pudo vender una cantidad adicional que no ha sido localizada, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, ante el que el detenido deberá responder por un presunto delito de hurto.