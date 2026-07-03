Detenido en Almassora por estafar a compradores de vehículos industriales en varios puntos de España

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almassora (Castellón) ha detenido a un hombre como presunto responsable de una trama delictiva vinculada a la venta fraudulenta de vehículos industriales. Al arrestado se le imputan ocho delitos de estafa en varios puntos de España, por un perjuicio que roza los 20.500 euros, y también se le atribuye falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

La investigación partió de la denuncia presentada por el responsable de una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de estos vehículos. Las pesquisas permitieron determinar que el detenido era un trabajador de esta compañía, informa el instituto armado.

Su forma de actuar era siempre la misma: negociaba directamente con los clientes la venta de vehículos y alteraba posteriormente la documentación relacionada con las operaciones para ocultar el importe real de las transacciones. El dinero obtenido era desviado a cuentas bancarias bajo su control, con lo que evitaba que estas cantidades quedaran reflejadas en la contabilidad de la mercantil.

A medida que avanzó la investigación, los agentes lograron localizar a nuevos perjudicados repartidos por varios puntos del territorio estatal, hasta constatar ocho víctimas. El importe defraudado asciende a un total de 20.416 euros.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, al que se le atribuye la comisión de ocho delitos de estafa, así como delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. Las diligencias instruidas, junto al arrestado, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 5 de Castelló de la Plana.