Detenido en Almazora un joven acusado de extorsionar a través de páginas web de contactos

Detenido un joven acusado de extorsionar a través de páginas web de contactos - GUARDIA CIVIL

CASTELLO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Almazora han detenido a un joven de 24 años acusado de cuatro delitos de extorción a través de páginas web de contactos, según ha informado el Instituto armado.

La operación se inició en septiembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento que una persona estaba siendo coaccionada y amenazada tras haber accedido previamente a una página web de contactos.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se logró localizar a un total de cuatro víctimas residentes en las localidades de Almazora (Castellón) y Ulldecona (Tarragona). Asimismo, los agentes consiguieron identificar al presunto autor.

El modus operandi consistía en contactar telefónicamente con las víctimas tras acceder estas a páginas web de contactos, exigiéndoles posteriormente diferentes cantidades de dinero mediante amenazas e intimidaciones con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Catarroja (Valencia).