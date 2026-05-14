Detenido en Altea durante un control un extranjero con orden internacional de arresto por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Altea (Alicante) a un extranjero de 29 años sobre el que pesaba una orden internacional de arresto por tráfico de drogas. Todo ello, después de que este hombre se identificara con documentación extranjera presuntamente falsa durante un control.

El varón fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Benidorm, que decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúan los trámites para su extradición, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo, cuando los agentes realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana en la vía pública e identificaron a los ocupantes de un vehículo en la localidad de Altea. Durante la actuación, el conductor presentó un permiso de conducción extranjero que levantó sospechas sobre su autenticidad.

Posteriormente, el hombre aportó otro documento identificativo extranjero, también presuntamente falso, por lo que los agentes procedieron a su detención por un delito de falsedad documental y a su traslado a dependencias oficiales para continuar con las comprobaciones.

Tras diversas gestiones realizadas en colaboración con distintas unidades policiales y mediante los canales de cooperación internacional, los investigadores pudieron determinar la verdadera identidad del arrestado y comprobar que toda la documentación presentada al parecer había sido completamente falsificada.

Asimismo, los investigadores averiguaron que sobre la persona detenida pesaba una orden internacional de detención por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.