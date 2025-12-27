Detenido el autor de once robos con fuerza en Carcaixent (Valencia)

Operativo de la Guardia Civil. - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al autor de once robos con fuerza en garajes anexos a viviendas en la localidad valenciana de Carcaixent, tal y como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación dio comienzo el pasado 30 de noviembre, cuando se comprobó que estaban teniendo lugar un número de robos "inusualmente alto" en garajes anexos en viviendas en la localidad de Carcaixent. En muchos casos, los moradores de las viviendas se encontraban en ellas mientras se produjeron los robos.

La investigación logró comprobar que el autor de los hechos realizaba labores de vigilancia y análisis de acceso y posterior huida de los inmuebles. Se introducía, por la tarde o de noche, en los garajes comunitarios y accedía al sótano, donde se encontraban los diferentes accesos a las viviendas. Además, violentaba las puertas y accedía a los domicilios, donde sustraía los objetos de valor que encontraba. A veces, incluso con los moradores dentro.

El pasado 8 de diciembre, tras cometer uno de los robos, es interceptado por una patrulla de la Guardia Civil y otra de Policía Local de Carcaixent. Lo identificaron cuando trataba de acceder a una vivienda en aparente estado de abandono con varios bultos. Entre estos, se comprobó que había una bicicleta y una herramienta que coincidían con objetos sustraídos en garajes ese mismo día.

En ese mismo momento y tras comprobar que se trataba de los objetos denunciados, se procede a su detención y a la aprehensión de estos bienes (para su puesta a disposición judicial como pieza de convicción y posterior entrega a los legítimos propietarios).

Además, gracias a las imágenes de seguridad captadas en el garaje se pudo acreditar la participación del autor en todos los hechos denunciados. Al detenido, un hombre de 30 años y nacionalidad lituana, se le imputan un total de 20 hechos delictivos, 11 de los cuales son los robos con fuerza detectados en la localidad de Carcaixent. El juez decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza del detenido.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Carcaixent con la colaboración de la Policía Local de Carcaixent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira.