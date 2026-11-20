Archivo - Alicante.- Sucesos.- Detenido en Benidorm por delitos de estafa de alquileres para larga estancia o vacacionales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 22 años sobre el que pesaba una orden europea de detención, dictada por las autoridades de Suiza por delitos de agresión, lesiones, intento de asesinato, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El arresto se produjo cuando una patrulla de seguridad ciudadana, que realizaba labores de prevención de delincuencia, observó a dos hombres que viajaban en un vehículo y que, al percatarse de la presencia policial, realizaron una maniobra evasiva, informa Jefatura.

Los agentes procedieron a identificar a sus ocupantes. Uno de ellos presentó un permiso de conducir francés que despertó las sospechas de los policías por sus características y aparente procedencia irregular. Tras comprobar las bases de datos policiales, los agentes confirmaron que el documento era falso.

Además, verificaron que sobre el identificado pesaba una orden europea de detención interesada por las autoridades de Suiza. Estaba reclamado por hechos relacionados con amenazas y violencia.

En concreto, la orden europea estaba relacionada con unos hechos ocurridos en Suiza en agosto de 2025, en el contexto de una disputa económica. De acuerdo a la orden, el detenido habría amenazado de muerte a otra persona utilizando un cuchillo, mientras le exigía una cantidad de dinero.

Las autoridades suizas también le atribuyen su presunta participación en una agresión física junto con otras personas, también motivada por disputas económicas relacionadas con el tráfico de drogas en la que habría hecho uso de un arma de fuego, dejando a la víctima inconsciente.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.