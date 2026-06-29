Detenido en Bétera por robar 44 cachorros de distintas razas y 88 palomos de competición

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VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor del robo de numerosos animales, entre ellos 44 cachorros de distintas razas y 88 palomos de competición, tras la práctica de dos registros domiciliarios practicados en la localidad de Bétera (Valencia), en una investigación iniciada tras detectarse la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaría generando una importante alarma social en la zona.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al principal responsable de la actividad ilícita. Durante la fase de explotación de la operación, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que los investigadores descubrieron indicios que permitieron esclarecer otros hechos delictivos de especial relevancia.

Entre ellos, dos robos cometidos en un centro canino de la localidad de Náquera (Valencia), donde fueron sustraídos un total de 44 cachorros de distintas razas, valorados en aproximadamente 65.000 euros. Asimismo, se ha esclarecido otro robo en el que fue sustraído un remolque, donde se llevaron además numerosos palomos de competición, junto con sus correspondientes jaulas, valorados en unos 80.000 euros.

Durante los registros, los agentes localizaron y recuperaron cinco cachorros de raza Pomerania procedentes de los robos, así como 84 palomos que habían sido sustraídos. La actuación permitió, además, descubrir diversos delitos relacionados con el maltrato animal ya que los agentes hallaron cinco gallos utilizados presuntamente para peleas ilegales, a los que les habían sido amputadas la cresta y las barbillas y que presentaban los espolones manipulados y afilados para incrementar su agresividad.

Igualmente, fueron localizados tres galgos en unas condiciones higiénico-sanitarias "extremadamente deficientes", con un "avanzado estado de abandono, numerosas heridas y una grave infestación por garrapatas", por lo que fueron puestos a disposición de los servicios competentes para su atención y protección.

Durante el registro se intervinieron también numerosos efectos relacionados con la comisión de delitos contra el patrimonio, entre los que destacan herramientas especializadas para la apertura de cerraduras mediante ganzuado, dispositivos de visión nocturna, un dron, sistemas de localización y seguimiento, así como equipos de comunicación tipo walkie-talkie.

Al detenido, de 41 años y nacionalidad española, se le considera presunto autor de tres robos con fuerza en las cosas, un tráfico de drogas, ocho maltrato animal y además tenía en vigor dos requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Técnico de Policía Judicial de Llíria. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 5.