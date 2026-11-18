Detenido tras cometer 17 robos con fuerza en varios municipios de Valencia durante un permiso penitenciario - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por cometer 17 robos con fuerza en localidades de la comarca de l'Horta Nord y pedanías de la ciudad de València (Moncada, Foios, Vinalesa, Museros, Alboraia, Alfara del Patriarca, Poble Nou y Carpesa) mientras disfrutaba de un permiso penitenciario y no regresó a prisión. Por estos hechos, el juez ha decretado su ingreso en prisión.

Las pesquisas se iniciaron el 14 de octubre tras tener conocimiento de un robo con fuerza en el interior de una caseta de campo ubicada en Moncada. Los agentes pudieron determinar que el autor actuaba en horas nocturnas y circulaba en bicicleta por zonas de campos pertenecientes a localidades cercanas a su residencia, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El hombre localizaba casetas de aperos y casetas de campo que se encontraban vacías y que, además, conocía a sus propietarios. Una vez en el interior, sustraía todo tipo de objetos que fueran metálicos, sobre todo grifería y herramientas. Finalmente, vendía todo lo robado en centros de gestión de residuos de poblaciones cercanas.

Por estos hechos ha sido detenido, el 6 de noviembre, un hombre de 41 años y nacionalidad española al que se le imputan 17 delitos de robo con fuerza en casetas de aperos y casetas de campo de Moncada, Foios, Vinalesa, Museros, Alboraia, Alfara del Patriarca, Poble Nou y Carpesa. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

Al autor le figuraba un señalamiento de búsqueda, detención e ingreso en prisión, ya que no regresó al centro penitenciario tras un permiso de fin de semana. Durante este tiempo, aprovechó para cometer la mayoría de los hechos delictivos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo ROCA de Sagunt y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada Plaza número 2.