Detenido un concejal de Altea (Alicante) por presunta violencia de género hacia su pareja

El concejal de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó - COMPROMÍS

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio en el Ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, acusado de violencia de género por presuntamente haber causado alguna lesión a su pareja.

El arresto se realizó este domingo alrededor de las 21.00 horas, por unos hechos que habrían ocurrido en una vivienda de Xàbia, según ha podido saber Europa Press por fuentes cercanas al caso, que han apuntado que no constan antecedentes por violencia machista.

Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, de Compromís, ha decidido retirar las competencias delegadas a este edil "de manera cautelar mientras se esclarecen los hechos y se conoce información oficial" al respecto.

Desde el equipo de gobierno han afirmado en un comunicado remitido a la prensa en la mañana del lunes que "únicamente" disponen de "la información que ha transcendido a través de los medios de comunicación, sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso".

"Desde el respeto absoluto a principios de presunción de inocencia que ampara a cualquier persona, el equipo de gobierno quiere expresar con total claridad su condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres", ha aseverado.

En este sentido, el ejecutivo local ha remarcado que mantiene "un compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia".

"A lo largo de la mañana se prevé que se conozca información oficial sobre los hechos y, en particular, sobre los posibles cargos que pudieran derivarse de la actuación judicial o policial. En el momento en que se disponga de información oficial y completa, el alcalde y el equipo de gobierno adoptarán las decisiones que correspondan", ha apuntado.

Y ha sentenciado: "Mientras tanto, reiteramos nuestra máxima prudencia, el respeto al proceso judicial y la confianza en el trabajo de las autoridades competentes".