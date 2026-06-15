Detenido un conductor ebrio por provocar un accidente múltiple en una procesión de València

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VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València detuvieron a última hora de este domingo a un conductor que doio positivo en alcohol y que provocó un accidente múltiple durante la procesión de San Juan de Padua, en el barrio de Camí real, que dejó tres personas heridas leves.

Según ha informado la Policía Local, al detenido se le considera presuto autor de los delitos contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción temeraria. El conductor se vio implicado en un accidente de tráfico con varios vehículos y con una viandante que resultó herida.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.06 horas frente al número 37 de la calle José Soto Micó, a la altura del cruce con la calle Alcalà de Xivert. Por causas que se investigan, el vehículo conducido por el detenido colisionó frontalmente con otro turismo que circulaba correctamente por la vía.

Tras el impacto inicial, el conductor realizó varias maniobras marcha atrás, en las que volvió a golpear a ese vehículo y ocasionó daños a un tercero que se encontraba estacionado. Como consecuencia del accidente, una viandante resultó lesionada.

Acto seguido, el conductor abandonó el lugar de los hechos, si bien fue localizado e interceptado pocos minutos después por una patrulla de la Policía Local en la confluencia de las calles San Vicente Mártir y Arzobispo Olaechea, a unos 300 metros del punto del siniestro.

Una vez identificado, los agentes le practicaron las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,85 mg/l de aire espirado, lo que supera "ampliamente" la tasa establecida para la comisión de un delito contra la seguridad vial.

El conductor fue detenido y, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, quedó en libertad a la espera de ser citado por la autoridad judicial.

Como resultado del siniestro, tres personas sufrieron lesiones de carácter leve. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Doctor Peset para su valoración y asistencia médica, mientras que una tercera acudió por sus propios medios a un centro sanitario. La Policía Local de València mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el accidente.