Detenido en Dénia un fugitivo buscado por Rumanía por un robo violento

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ALICANTE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Dénia (Alicante) a un hombre de 30 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades de Rumanía por la comisión de un delito de robo con violencia, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La localización de esta persona la llevó a cabo un agente de la Comisaría de Dénia que tuvo conocimiento de que el fugitivo estaba siendo buscado por las autoridades de Rumanía y sobre el que averiguó dónde residía.

El fugitivo, que cuenta con numerosos antecedentes en España también por diversos delitos contra el patrimonio, entre otros motivos, fue sorprendido y detenido tras haber comprobado el agente a través de las bases de datos de la Policía Nacional,que sobre dicha persona pesaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Rumanía desde el 21 de agosto de este mismo año por delitos contra la propiedad.

Los hechos que motivaron su búsqueda por las autoridades rumanas ocurrieron en el año 2019 en Rumanía. El fugitivo, mientras se encontraba junto a otro varón en la ciudad rumana de Tragoviste, abordó violentamente a dos hombres y les sustrajo el móvil de alta gama a uno de ellos mientras estaba siendo sujetado en el suelo por su cómplice y agrediendo con golpes en la cara al otro varón para evitar que intercediera en el robo.

Estos hechos suponen un robo con agravantes según el código penal rumano. El fugitivo huyo de Rumanía sin haber sido juzgado por estos hechos, por los que se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.