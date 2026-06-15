Detenido tras estampar su coche contra una gasolinera de Novelda y negarse a las pruebas de alcohol y drogas

Imagen del suceso registrado en una gasolinera de Novelda (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DE NOVELDA

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Novelda (Alicante) ha detenido a un hombre de 36 años, vecino de la cercana localidad de Petrer, después de que al parecer estampara su coche contra una gasolinera, presuntamente por circular a una velocidad inadecuada, y negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

En redes sociales, el cuerpo de seguridad municipal ha precisado que los hechos ocurrieron a las 23.47 horas del pasado domingo, 14 de junio, cuando recibió un aviso en el que se alertaba de un accidente de tráfico ocurrido en una estación de servicio de la avenida de Petrer.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, que comprobaron que un turismo había colisionado, supuestamente por una velocidad inadecuada, contra las vallas de protección para peatones y el cerramiento perimetral de la estación de servicio, hasta el punto de que entró en el interior de las instalaciones, aunque no impactó contra los surtidores de combustible.

La Policía Local ha explicado que el conductor intentó inicialmente atribuir la conducción a otra persona, ya que manifestó que el supuesto responsable había abandonado el lugar. Posteriormente, se negó a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

Desde el cuerpo municipal han indicado que, "a pesar de la gravedad del siniestro, no se produjeron daños personales, aunque sí importantes daños materiales". "Una vez más, recordamos la importancia de una conducción responsable y del respeto a las normas de circulación para garantizar la seguridad de todos", han sentenciado.