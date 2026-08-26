Detenido durante las fiestas patronales de Chiva un hombre que portaba drogas y bolígrafos-pistola

Detenido durante las fiestas patronales de Chiva (Valencia) un hombre que portaba drogas y bolígrafos-pistola - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 62 años que portaba armas prohibidas (dos bolígrafos-pistola) y drogas en el parking de una discoteca durante las fiestas patronales de la localidad de Chiva (Valencia).

Los hechos han tenido lugar durante el pasado 17 de agosto, cuando una patrulla de servicio que se encontraba en las inmediaciones del parking de un local de ocio observó a un hombre con actitud esquiva que, al aproximarse los agentes, lanzó una mochila detrás de un coche, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Al abrir la mochila, los agentes han encontrado en su interior casi 20 gramos de cocaína, unos 100 gramos de hachís, varias pastillas de MDMA (éxtasis), 140 euros en billetes de distinto valor y un bolígrafo-pistola cargado. Este último artefacto permitía detonar munición del calibre 22.

Ante estos hechos, los guardias civiles han procedido a la detención del hombre, que inició un forcejeo que se ha saldado con varias lesiones en un agente que ha requerido ser posteriormente asistido en un centro de salud.

Entre las pertenencias del detenido se encuentran unas llaves de un vehículo en el que, posteriormente y en presencia tanto del detenido como de su letrado, se ha encontrado otro bolígrafo-pistola y más munición del calibre 22. En total, se han aprehendido tres cartuchos.

Por estos hechos, al detenido, de 62 años y nacionalidad española, se le imputa un delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y resistencia grave a agentes de la autoridad.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza nº2.