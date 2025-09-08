Detenido un guardia civil acusado de agredir a una joven engrilletada en Oliva

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un compañero acusado de agredir a una joven engrilletada durante una operación policial el pasado mes de julio en la localidad valenciana de Oliva, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El arresto tuvo lugar el pasado sábado, 6 de septiembre, por parte de efectivos del Grupo de Información de la Guardia Civil de Valencia, después de que se hiciera público en redes sociales un vídeo en el que se podía visualizar la presunta agresión.

La escena, según ha adelantado este lunes Las Provincias, fue grabada por un vecino de una finca cercana a los hechos y, en el mismo, se ve a una joven engrilletada con las manos en la espalda y cómo el agente le tira al suelo tras una zancadilla y le arrastra.

Como consecuencia, el agente ha sido detenido por un supuesto delito de torturas y otro contra la integridad moral, han apuntado las mismas fuentes.

La Guardia Civil está adoptando todas las medidas disciplinarias y legales correspondientes. Como consecuencia de los hechos, se le ha retirado el arma reglamentaria al agente arrestado y se encuentra en su domicilio a la espera de las siguientes medidas.