Detenido un hombre de 24 años por apuñalar mortalmente a otro en Burjassot

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes por la tarde en Burjassot (València) a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de homicidio tras haber apuñalado a otro.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.15 horas, cuando el presunto autor se ha personado en la Comisaría de Policía Nacional de Burjassot con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

Rápidamente los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de València se han desplazado al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos.