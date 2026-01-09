Detenido un hombre acusado de atracar una gasolinera de Novelda con un arma blanca

ALICANTE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un robo con violencia cometido en una gasolinera de la localidad alicantina de Novelda, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Todo comenzó cuando un individuo accedió al interior de una estación de servicio de Novelda con el rostro cubierto y, tras exhibir un arma blanca, intimidó a la trabajadora del establecimiento antes de huir a pie del lugar con el dinero sustraído.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda iniciaron de inmediato las correspondientes diligencias. Las averiguaciones practicadas y el análisis de las pruebas obtenidas permitieron identificar plenamente al presunto autor de los hechos y reunir los indicios necesarios para su localización.

Una vez identificado el sospechoso, se estableció un dispositivo para su localización. Finalmente, el individuo fue interceptado por los agentes cuando abandonaba su domicilio a bordo de un vehículo y lo detuvieron.

Durante la actuación, los investigadores lograron recuperar indicios que relacionan al sospechoso directamente con el momento del atraco, así como el arma blanca empleada para perpetrar los hechos.

El detenido, un hombre de 44 años y nacionalidad española, al que se imputa un delito de robo con violencia e intimidación, fue puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Novelda, que decretó su ingreso en prisión.