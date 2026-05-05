Detenido un hombre acusado de hacerse pasar por policía para "echarse unas risas" en Alicante

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 51 años en la ciudad de Alicante como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas, tras, al parecer, hacerse pasar por agente para "echarse unas risas", según ha manifestado.

Agentes de Seguridad Ciudadana arrestaron a esta persona tras observar un vehículo en la vía pública con una luz rotativa azul que estaba deteniendo a otro vehículo, detalla el cuerpo policial en un comunicado.

Al creer los efectivos que se trataba de un indicativo policial, se detuvieron a su lado, momento en el que dicho varón aceleró y se marchó del lugar a la vez que retiraba y apagaba el rotativo policial. Ante esta acción, la dotación siguió al vehículo hasta que lo alcanzó unos metros más adelante. Finalmente, se detuvieron junto a él y observaron al conductor "bastante nervioso".

La Policía Nacional ha explicado que, una vez identificada esta persona y al preguntarle si era agente de la autoridad, este dijo a los policías que no. También que, tras interrogarle sobre el motivo de llevar un rotativo policial y haber parado a un vehículo, afirmó que "solo quería echarse unas risas porque el conductor se había saltado un semáforo".

Después de sus manifestaciones, los policías inspeccionaron el vehículo, en cuyo maletero encontraron dos chaquetas con emblemas policiales. Al constatar que el varón presuntamente había usado enseres y dispositivos para atribuirse la condición de agente de la autoridad y realizar actos propios de este cuerpo, lo detuvieron como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.