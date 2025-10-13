Detenido un hombre acusado de intentar robar un móvil a otro con un cuchillo tras acordar su venta en Alicante

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 28 años acusado de un delito de robo con intimidación después de que presuntamente haya intentado sustraer a otro varón su teléfono móvil tras haber acordado la venta del dispositivo, que la víctima ofertaba en una plataforma de internet de objetos de segunda mano.

El arrestado se interesó por el teléfono y llegó a un acuerdo de compraventa con la víctima. Ambos quedaron en una zona de la ciudad donde, en un momento de la transacción, el comprador supuestamente arrebató el móvil, de forma violenta, de las manos del vendedor y huyó.

El perjudicado corrió detrás del presunto ladrón, a quien logró alcanzar y, aprovechando que tenía abierto el bolsillo de la riñonera donde se había guardado el teléfono, metió la mano y lo recuperó. Sin embargo, el ahora detenido presuntamente sacó un cuchillo del bolsillo y amenazó al vendedor, si bien este salió corriendo y pudo huir del lugar con su teléfono móvil, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Seguidamente, quedó de nuevo con el comprador, a través del teléfono de otra persona que se interesaba por un anuncio que este tenía publicado en la misma plataforma. Tras concertar una nueva cita, dio cuenta de los hechos a la Policía Nacional cuando acudió al lugar y vio discretamente que el presunto autor estaba allí. Una dotación policial acudió a la llamada de la víctima, quien les informó de todo lo ocurrido con anterioridad.

En ese momento, los agentes identificaron al sospechoso, que entre sus pertenencias llevaba el mismo cuchillo que al parecer usó para intimidar al perjudicado, por lo que fue detenido como presunto autor de los hechos y fue puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alicante tras la práctica de las diligencias policiales.