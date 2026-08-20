Detenido un hombre acusado de matar a su tío en Massanassa

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este jueves a un hombre por presuntamente matar con un arma blanca a su tío en Massanassa (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El presunto autor de los hechos tiene 22 años y el hombre fallecido, su tío, nació en 1983, han informado las mismas fuentes.

Al parecer, el tío y su sobrino comenzaron una pelea a la salida de un bar --ubicado en la avenida Blasco Ibáñez-- que terminó con la muerte del hombre nacido en 1983 a manos presuntamente de su sobrino, quien le asestó una puñalada a la altura del corazón, según ha adelantado 'Levante-EMV'.