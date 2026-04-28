Detenido un hombre acusado de múltiples robos en viviendas y vehículos de Bétera

Detenido por los robos - OPC

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de múltiples robos en viviendas y vehículos de la localidad valenciana de Bétera desde marzo de 2026, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las investigaciones se centraron en una serie de robos cometidos entre los meses de marzo y abril de 2026 en viviendas urbanas y vehículos de Bétera. Se perpetraron numerosos robos en casas, incluso con moradores en su interior, donde sustraían diversos efectos, entre ellos, herramientas, dinero, comestibles y ropa.

Fruto de las de las labores de investigación realizadas y tras realizar entrevistas con vecinos de las zonas en que acaecían los hechos, los agentes observaron la coincidencia en los testimonios de algunos de los vecinos, quienes detectaron la presencia de un hombre, en horario de madrugada merodeando y mostrando una actitud sospechosa.

Gracias al posterior análisis minucioso de las imágenes de las cámaras de seguridad y al trasvase de información, se pudo poner el foco sobre una persona.

Esta persona se movía a pie por la población con prendas de ropa oscura y ocultando su rostro. Se intensificaron las labores de vigilancia en las zonas afectadas y se realizó un seguimiento exhaustivo de personas con características físicas similares a las descritas.

A posteriori se pudo comprobar que el autor de los hechos había cometido hechos delictivos en zonas urbanas de la localidad. Ejemplo de ello es que el día 22 de marzo, tras cometer un delito de robo con fuerza en una vivienda del núcleo urbano de Bétera, y tras sustraer diversas herramientas, el hombre fue captado por cámaras de seguridad de la vivienda. Los agentes, tras visionar las mismas, lo reconocieron como la misma persona.

El día 2 de abril, el autor de los hechos, en horario de madrugada, accedió al interior de una vivienda en la zona centro de Bétera y sustrajo diversos efectos. Fue sorprendido por el propietario de la vivienda, el cual, tras oír ruidos y creer que era su hijo mayor, sorprendió in fraganti al detenido, que huyó del lugar.

Tras analizar las imágenes de seguridad instaladas en la población de Bétera, los agentes verificaron que se trataba de la misma persona.

Por todo ello, y tras ser identificado plenamente el autor de los hechos por parte de los agentes, se establecieron dispositivos de búsqueda del individuo en colaboración con Policía Local de Bétera.

Fruto de la colaboración entre cuerpos policiales, los efectivos localizaron y detuvieron autor de los hechos. Estaba en las inmediaciones de una masía abandonada, oculto para no ser sorprendido por agentes, intentando eludir la acción policial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera con la colaboración de la Policía Local de la localidad. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 3.