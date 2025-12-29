Detenido un hombre acusado de numerosos robos en el interior de vehículos y en una casa en Oropesa

Robo de vehículos en Castellón - OPC

CASTELLÓ 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local han detenido a un hombre acusado de numerosos robos en el interior de vehículos y en una vivienda en la localidad castellonense de Oropesa, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Con motivo de los robos en el interior de coches registradados durante las últimas noches en Oropesa y que generó una importante alarma social, con un total de 31 vehículos afectados, se estableció un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil del Puesto Principal de Oropesa y de la Policía Local de la localidad.

El operativo se centró en distintas zonas donde se había detectado una mayor actividad del autor, permitiendo identificar al sospechoso gracias a numerosas gestiones, en las que se pudo averiguar su 'modus operandi'.

Se trataba de una persona conocida por hechos similares, detenida recientemente por 19 robos con fuerza en interior de vehículo y hurtos.

Durante el desarrollo del dispositivo se recibió un aviso por un posible robo con escalo en el interior de una vivienda. El sospechoso fue localizado en las inmediaciones y, al advertir la presencia policial, emprendió la huida. Fue interceptado tras una breve persecución.

Tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que se trataba del presunto autor del robo en vivienda, así como de los robos cometidos en el interior de los 31 vehículos, por lo que se le detuvo.

Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de los de Castellón, que ordenó su ingreso en prisión. La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oropesa y la Policía Local.