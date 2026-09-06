Detenido un hombre acusado de provocar un incendio en Dénia que obligó a evacuar algunas viviendas

Incendio de vegetación en Dénia (Alicante) declarado este sábado - GVA 112

ALICANTE 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Dénia (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de provocar un incendio que obligó este sábado a evacuar algunas viviendas por precaución, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que indican que la investigación sigue en curso.

El aviso se recibió este sábado sobre las 13.30 horas en la calle Miraflor por un incendio de vegetación y matorral, cuyo humo era visible a kilómetros de distancia, que afectaba a la arboleda de la zona, con riesgo de propagarse y afectar a los vehículos aparcados en las inmediaciones y a elementos de la vía pública, según detalló por su parte el Consorcio Provincial de Alicante.

Hasta el lugar se movilizaron una unidad de mando y jefatura, una bomba nodriza pesada, dos bombas urbanas pesadas, un sargento, dos cabos y 11 bomberos de los parques de Dénia, Benissa y Oliva, en virtud del acuerdo de colaboración de zonas limítrofes. También se activó posteriormente un helicóptero.

El fuego se estabilizó poco antes de las 15.00 horas y se dio finalmente por extinguido a las 19.25 horas, precisaron desde el cuerpo provincial.