Detenido un hombre acusado de robar joyas a ancianas con el método del tirón en la Vega Baja

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Passatben', ha esclarecido dos delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto mediante el método del tirón cometidos en las localidades de Rafal, Granja de Rocamora y Bigastro (Alicante) y ha arrestado a un hombre acusado de sustraer joyas a ancianas mediante el método del tirón.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando una mujer denunció que, mientras paseaba por una calle de Rafal, un varón la abordó y le arrebató con violencia una gargantilla de oro y le causó lesiones, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Un mes después, en junio, otra mujer denunció un hecho similar en Granja de Rocamora. En este caso, un varón corpulento intentó sustraerle la cadena que portaba mediante un fuerte tirón y llegó a romperla. La víctima evitó finalmente el robo gracias a sus gritos de auxilio, aunque también resultó lesionada.

Ese mismo mes, en la localidad de Bigastro, otra mujer denunció un nuevo hecho con un 'modus operandi' prácticamente idéntico. En todos los casos, el presunto autor actuaba en horario diurno y seleccionaba como víctimas a mujeres de avanzada edad que portaban joyas de oro, a las que sorprendía de forma sorpresiva y utilizaba la violencia cuando lo consideraba necesario. La descripción física del sospechoso coincidía en todas las denuncias.

Ante la gravedad de los hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de Callosa de Segura inició la operación Passatben. Tras un exhaustivo análisis del 'modus operandi' y de las pruebas obtenidas, los agentes determinaron que se trataba del mismo autor en los tres hechos.

Gracias a las grabaciones aportadas por un testigo y a la colaboración de los Puestos de la Guardia Civil de Beniel (Murcia) y Jacarilla, se logró identificar al sospechoso, que residía en ese municipio murciano.

ARRESTADO POR OTROS HECHOS

El 1 de agosto de 2025, por la coordinación con las unidades de la Guardia Civil en la Región de Murcia, se tuvo conocimiento de que el sospechoso se encontraba detenido en el Puesto Principal de Santomera por hechos ajenos a la investigación.

Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar para imputarle los delitos investigados. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Murcia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La operación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y la coordinación de las diferentes unidades que han hecho posible el esclarecimiento de estos delitos.