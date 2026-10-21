Detenido un hombre acusado de robar joyas a ancianos en la vía pública en Oliva

Archivo - Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con las Policías Locales de Oliva y Gandía, ha detenido a un hombre acusado de robar joyas a personas de avanzada edad en la vía pública de la localidad valenciana de Oliva, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Desde finales del mes de agosto de 2026, la Guardia Civil investigaba un total de cuatro robos con violencia cometidos mediante el procedimiento del 'tirón', todos ellos con un 'modus operandi' coincidente.

Los hechos se producían entre las 20 y las 00 horas, teniendo como víctimas a personas de avanzada edad, a las que el autor seleccionaba por portar cadenas de oro al cuello. Tras aproximarse a ellas, empleaba la violencia para arrancarles las joyas mediante un fuerte tirón, provocando en algunos de los casos lesiones a las víctimas.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oliva, se había logrado identificar plenamente a un joven de origen argelino como posible autor de los hechos.

El día 2 de octubre de 2026, una agente de la Policía Local de Gandía que se encontraba fuera de servicio y transitaba por una calle de la localidad de Oliva presenció cómo un individuo arrancaba mediante un tirón la cadena que portaba al cuello una mujer de 71 años y huyó.

La agente comunicó inmediatamente los hechos a la Policía Local de Oliva y realizó un seguimiento discreto del autor, facilitando en todo momento información sobre su ubicación y desplazamientos.

Al percatarse de la presencia policial y verse cercado, el autor trató de ocultar la cadena sustraída y abandonar el lugar. Finalmente, agentes de la Policía Local de Oliva, con la colaboración directa de la agente de la Policía Local de Gandía que había presenciado los hechos, lo detuvieron y recuperaron la joya sustraída.

Una vez comunicada la detención a la Guardia Civil de Oliva, y mediante el intercambio de información entre los distintos cuerpos policiales, se comprobó que el detenido era precisamente la persona sobre la que se venían centrando las investigaciones por los anteriores robos con violencia.

La continuación de las diligencias permitió reunir indicios suficientes para atribuirle, además del robo por el que había sido detenido, otro robo con violencia cometido el día 17 de septiembre de 2026, cuya víctima fue una mujer de 84 años a la que, siguiendo el mismo procedimiento, le habría arrancado violentamente del cuello una cadena de oro.

Asimismo, la Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar su posible participación en otros tres robos con violencia cometidos mediante idéntico modus operandi.

El detenido es un hombre de 23 años y nacionalidad argelina a quien se le atribuyen dos delitos de robo con violencia y se investiga su participación en otros tres delitos. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La cadena de oro, valorada en 2.000 euros, fue devuelta a su propietaria. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva en colaboración con Policía Local de Oliva y de Gandía. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 1.