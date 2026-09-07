Detenido un hombre acusado de simular su secuestro en Elche (Alicante)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 41 años acusado de simular su secuestro. El varón denunció haber sido víctima de una detención ilegal y, tras diversas gestiones, los agentes averiguaron que lo que afirmaba era mentira.

La investigación se inició después de que el ahora arrestado acudiera a dependencias policiales para denunciar que varios individuos lo abordaron cuando volvía a su domicilio después de realizar unas compras de materiales de obra.

Según su relato inicial, los autores lo habrían introducido por la fuerza en un vehículo, le cubrieron el rostro con una capucha y lo trasladaron hasta un lugar desconocido, donde supuestamente permaneció retenido con las manos atadas.

El denunciante manifestó igualmente que, durante el tiempo que permaneció privado de libertad, habría sufrido diferentes agresiones y cortes, de poca profundidad, en diversas partes del cuerpo. También indicó que sus captores le permitieron realizar una breve llamada telefónica a su pareja, indicándole que debía decirle que se encontraba detenido en dependencias policiales.

Ante los hechos denunciados, agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional iniciaron una investigación, durante la que hicieron diversas comprobaciones y visionaron grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos a los que el denunciante aseguró que había ido antes de su supuesta desaparición. Así, constataron que no aparecía en esos lugares durante las franjas horarias indicadas.

SE FUE A UN HOTEL

Las pesquisas condujeron posteriormente hasta un establecimiento hotelero, donde los investigadores comprobaron que el hombre había permanecido alojado voluntariamente durante el periodo de tiempo en el que afirmaba haber estado privado de libertad, ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes obtuvieron documentación relativa a su estancia y analizaron las imágenes del circuito cerrado de video vigilancia del establecimiento. En las grabaciones se observaba al investigado llegando por sus propios medios, realizando voluntariamente el registro, aportando su documentación y abonando en efectivo el importe correspondiente al alojamiento.

Además, las imágenes permitieron comprobar que vestía la misma ropa que llevaba posteriormente cuando acudió a dependencias policiales para presentar la denuncia y que, en el momento de su llegada al establecimiento, no se apreciaban las lesiones que había referido en su relato.

La declaración de su pareja y el análisis de las comunicaciones mantenidas durante esos días aportaron nuevos elementos a la investigación. La mujer manifestó haber recibido una breve llamada en la que el hombre, en tono nervioso, le aseguró que se encontraba en los calabozos y que había sido detenido. Posteriormente, tras regresar a su domicilio, le relató la supuesta detención ilegal y acudió a dependencias policiales para denunciar los hechos.

Finalmente, los investigadores reunieron indicios suficientes para determinar que los hechos denunciados no se correspondían con la realidad y que, durante el periodo en el que el varón afirmaba haber permanecido retenido contra su voluntad, se encontraba alojado voluntariamente en el hotel.

Por estos hechos, los agentes lo localizaron y arrestaron acusado de simulación de delito. Tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.